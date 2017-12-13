США предложили сократить бюджет ООН на 250 млн долларов

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ США выдвинули предложение сократить бюджет Организации Объединенных Наций (ООН) еще на 250 млн долларов на 2018-2019 гг., помимо 200 млн долларов, предложенных генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Как передает Report, об этом сообщает AFP со ссылкой на дипломатов.

Предложенная США сумма составляет 5% сокращения.

По мнению дипломатов, этого достичь почти невозможно.

В тоже время Европейский Союз предложил привлечь дополнительное финансирование в размере 170 млн долларов.

Сейчас проект бюджета направлен на обсуждение в комитет Генеральной Ассамблеи. Ожидается, что он будет принят до конца декабря.

Ранее Антониу Гутерреш предложил сократить бюджет ООН на 200 млн долларов до 5,4 млрд долларов.

Отметим, что бюджет ООН формируется из взносов стран-членов, доля которых зависит от среднего показателя ВВП на десятилетний период с учетом дохода на душу населения и внешней задолженности. На данный момент США являются основным источником финансирования ООН и предоставляют 22% основного бюджета.