США предложили оплатить билеты гражданам, желающим покинуть Ливан

Посольство США в Бейруте призвало американцев покинуть Ливан любым доступным рейсом, а решивших остаться - подготовить планы действий на случай ЧС.

Посольство США в Бейруте призвало американцев покинуть Ливан любым доступным рейсом, а решивших остаться - подготовить планы действий на случай ЧС.

Как передает Report , об этом говорится в сообщении посольства.

Отмечается, что многие авиакомпании приостановили или отменили рейсы в Бейрут, а билеты на многие рейсы уже распроданы. Несмотря на это, посольство призывает граждан "бронировать любой доступный им билет, даже если этот рейс вылетает не сразу или не следует по выбранному ими маршруту".

"Те, у кого нет денег на билеты, могут обратиться в посольство за финансовой помощью", - заявили в дипведомстве.

Решившим остаться в Ливане рекомендовано "подготовить планы действий на случай чрезвычайных ситуаций и быть готовыми укрыться на месте в течение длительного периода времени".