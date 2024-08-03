О нас

США предложили оплатить билеты гражданам, желающим покинуть Ливан

США предложили оплатить билеты гражданам, желающим покинуть Ливан Посольство США в Бейруте призвало американцев покинуть Ливан любым доступным рейсом, а решивших остаться - подготовить планы действий на случай ЧС.
Другие страны
3 августа 2024 г. 20:57
США предложили оплатить билеты гражданам, желающим покинуть Ливан

Посольство США в Бейруте призвало американцев покинуть Ливан любым доступным рейсом, а решивших остаться - подготовить планы действий на случай ЧС.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении посольства.

Отмечается, что многие авиакомпании приостановили или отменили рейсы в Бейрут, а билеты на многие рейсы уже распроданы. Несмотря на это, посольство призывает граждан "бронировать любой доступный им билет, даже если этот рейс вылетает не сразу или не следует по выбранному ими маршруту".

"Те, у кого нет денег на билеты, могут обратиться в посольство за финансовой помощью", - заявили в дипведомстве.

Решившим остаться в Ливане рекомендовано "подготовить планы действий на случай чрезвычайных ситуаций и быть готовыми укрыться на месте в течение длительного периода времени".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ABŞ Livanı tərk etmək istəyən vətəndaşlarını biletlə təmin edəcək

Другие новости из категории

Харрис отказалась от участия в дебатах с Трампом на Fox News
Харрис отказалась от участия в дебатах с Трампом на Fox News
3 августа 2024 г. 20:18
СМИ: Австрия включит в новую стратегию безопасности отказ от газа РФ
СМИ: Австрия включит в новую стратегию безопасности отказ от газа РФ
3 августа 2024 г. 20:05
В Индии после ливней погибли четыре человека, десятки пропали без вести
В Индии после ливней погибли четыре человека, десятки пропали без вести
3 августа 2024 г. 19:28
В ряде городов Великобритании вспыхнули протесты против мигрантов
В ряде городов Великобритании вспыхнули протесты против мигрантов
3 августа 2024 г. 18:53
При взрыве на оборонном предприятии в Сербии пострадали три человека
При взрыве на оборонном предприятии в Сербии пострадали три человека
3 августа 2024 г. 18:41
Тренировочные заплывы триатлонистов на Олимпиаде отменили из-за качества воды в Сене
Тренировочные заплывы триатлонистов на Олимпиаде отменили из-за качества воды в Сене
3 августа 2024 г. 17:05
Израиль заявил о ликвидации полевого командира Хезболлах на юге Ливана
Израиль заявил о ликвидации полевого командира "Хезболлах" на юге Ливана
3 августа 2024 г. 16:00
Китай начнет устанавливать жесткие цели по сокращению выбросов
Китай начнет устанавливать жесткие цели по сокращению выбросов
3 августа 2024 г. 15:05
В Светлогорске более 30 детей отравились в детском лагере
В Светлогорске более 30 детей отравились в детском лагере
3 августа 2024 г. 14:09
Швеция временно закроет посольство в Ливане
Швеция временно закроет посольство в Ливане
3 августа 2024 г. 13:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi