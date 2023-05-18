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США предложили Израилю совместное военное планирование в отношении Ирана

США предложили Израилю совместное военное планирование в отношении Ирана США представили Израилю инициативу, в рамках которой военные двух стран смогли бы вместе разрабатывать планы реагирования на действия Ирана.
Другие страны
18 мая 2023 г. 00:30
США предложили Израилю совместное военное планирование в отношении Ирана

США представили Израилю инициативу, в рамках которой военные двух стран смогли бы вместе разрабатывать планы реагирования на действия Ирана.

Как передает Report, об этом сообщает Axios со ссылкой на неназванных представителей американских и израильских властей.

"Администрация президента США Джо Байдена несколько недель назад ознакомила Израиль с идеей вести совместное военное планирование в отношении Ирана, сказали три представителя властей США и Израиля", - информирует портал.

Американская сторона подчеркнула, что речь идет о беспрецедентном предложении, которые приведет к существенному развитию военного сотрудничества США и Израиля. Данные идеи довели до сведения израильской стороны в ходе недавних визитов в Израиль председателя Объединенного комитета начальников штабов американских вооруженных сил генерала Марка Милли и главы Центрального командования Соединенных Штатов генерала Майкл Куриллы.

Однако один американский источник пояснил, что речь идет "не о планировании какого-либо совместного удара США и Израиля по иранской ядерной программе".

Вместе с тем, по информации Axios, израильские власти с подозрением восприняли инициативу США, посчитав, что Вашингтон пытается лишить Израиль возможности действовать против Ирана, а особенно - против объектов его ядерной программы - если в Вашингтоне возразят против реализации такого сценария.

В итоге Израиль не отверг план Вашингтона, но запросил разъяснений. Представитель властей США пояснил Axios, что американская инициатива была направлена на поддержку Израиля, а не на лишение его свободы действий. В ее рамках стороны обменивались бы планами на случай возникновения различных чрезвычайных ситуацией с участием Ирана и обсуждали бы, как лучше действовать при различных сценариях событий, возникших из-за активности Тегерана в регионе.

Портал отмечает, что две недели назад советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в ходе выступления в Вашингтонском институте ближневосточной политики попытался убедить Израиль в отсутствии предмета для беспокойства.

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