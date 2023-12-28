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США предложили G7 изучить способы конфискации $300 млрд замороженных активов РФ

США предложили G7 изучить способы конфискации $300 млрд замороженных активов РФ США предложили странам Группы семи (G7) изучить возможные способы конфискации замороженных российских активов на сумму около 300 млрд долларов.
Другие страны
28 декабря 2023 г. 10:51
США предложили G7 изучить способы конфискации $300 млрд замороженных активов РФ

США предложили странам Группы семи (G7) изучить возможные способы конфискации замороженных российских активов на сумму около 300 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Financial Times.

Сообщается, что в декабре министры финансов стран G7 и их заместители обсуждали, как разработать механизм конфискации и избежать связанных с ней рисков. США и поддержавшие их Великобритания, Канада и Япония предложили продолжить рассмотрение вопроса, чтобы подготовить возможные варианты ко встрече Группы семи, которая, предположительно, состоится в конце февраля. Вашингтон предложил обсудить возможность конфискации в формате трех рабочих групп, которые займутся правовой стороной вопроса, методами применения механизма и снижением рисков, а также изучением способов направить изъятые активы на поддержку Украины.

Как сообщает издание, Германия, Италия и Франция заявили, что следует тщательно оценить законность конфискации активов РФ до принятия решений. Помимо этого, несколько европейских министров подчеркнули необходимость высокого уровня секретности обсуждений. Западные страны изучают возможность как прямой конфискации замороженных российских активов, так и использования доходов от них.

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