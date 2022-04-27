США предложили до 10 млн долларов за информацию о хакерах из РФ

Госдепартамент США объявил награду в размере до 10 млн долларов за информацию о шести сотрудниках российской разведки, которых американские власти обвиняют в причастности к кибератаке с применением вируса NotPetya в 2017 году.

Госдепартамент США объявил награду в размере до 10 млн долларов за информацию о шести сотрудниках российской разведки, которых американские власти обвиняют в причастности к кибератаке с применением вируса NotPetya в 2017 году.

Об этом передает Report со ссылкой на заявление Госдепа.

"Вознаграждение в размере до 10 млн долларов за информацию, которая позволила бы установить личность или определить местонахождение любого человека, который, действуя по поручению или под контролем иностранного правительства, участвовал в кибератаках против важных объектов инфраструктуры США", - сказано в документе.

В сообщении уточняется, что Госдеп в данном случае просит информацию о шести россиянах из хакерской группировки, по утверждению США, известной как Sandworm Team, Telebots, Voodoo Bear и Iron Viking. Вашингтон считает, что разыскиваемые люди были причастны к заражению компьютеров в США и во всем мире вредоносной программой, известной как NotPetya, 27 июня 2017 года.