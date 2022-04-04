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США предложат на ГА ООН исключить Россию из Совета по правам человека

США предложат на ГА ООН исключить Россию из Совета по правам человека Вашингтон предложит на Генассамблее исключить Россию из Совета ООН по правам человека.
Другие страны
4 апреля 2022 г. 20:57
США предложат на ГА ООН исключить Россию из Совета по правам человека

Вашингтон предложит на Генассамблее исключить Россию из Совета ООН по правам человека.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

"Участие России в Совете по правам человека - это фарс, - приводит ее слова агентство Reuters. - Это неправильно, и именно поэтому мы считаем, что настало время Генеральной ассамблее ООН проголосовать за ее исключение".

Томас-Гринфилд также заявила, что "изображения из Бучи и разрушения по всей Украине требуют" подкреплять свои слова действиями.

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