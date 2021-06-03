США предлагает $7 млн за сведения о главаре "Аль-Каиды"

Госдепартамент предлагает вознаграждение в размере до 7 млн долларов США за информацию, ведущую к установлению местонахождения Абу Убайды Юсуфа аль-Анаби, главаря террористической группировки "Аль-Каида в странах исламского Магриба".

Госдепартамент США предлагает вознаграждение в размере до 7 млн долларов за информацию, ведущую к установлению местонахождения Абу Убайды Юсуфа аль-Анаби, главаря террористической группировки "Аль-Каида в странах исламского Магриба".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в пресс-релизе Госдепа.

"Программа Госдепартамента предлагает награду до 7 млн долларов США за информацию, ведущую к установлению местонахождения или идентификации Абу Убайды Юсуфа аль-Анаби, лидера террористической организации "Аль-Каида в странах исламского Магриба", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что в ноябре 2020 года группировка объявила аль-Анаби новым лидером после того, как предыдущий глава Абдельмалек Друкдель был ликвидирован спецназом Вооруженных сил Франции в июне 2020 года.