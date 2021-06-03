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США предлагает $7 млн за сведения о главаре "Аль-Каиды"

США предлагает $7 млн за сведения о главаре "Аль-Каиды" Госдепартамент предлагает вознаграждение в размере до 7 млн долларов США за информацию, ведущую к установлению местонахождения Абу Убайды Юсуфа аль-Анаби, главаря террористической группировки "Аль-Каида в странах исламского Магриба".
Другие страны
3 июня 2021 г. 01:31
США предлагает $7 млн за сведения о главаре Аль-Каиды

Госдепартамент США предлагает вознаграждение в размере до 7 млн долларов за информацию, ведущую к установлению местонахождения Абу Убайды Юсуфа аль-Анаби, главаря террористической группировки "Аль-Каида в странах исламского Магриба".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в пресс-релизе Госдепа.

"Программа Госдепартамента предлагает награду до 7 млн долларов США за информацию, ведущую к установлению местонахождения или идентификации Абу Убайды Юсуфа аль-Анаби, лидера террористической организации "Аль-Каида в странах исламского Магриба", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что в ноябре 2020 года группировка объявила аль-Анаби новым лидером после того, как предыдущий глава Абдельмалек Друкдель был ликвидирован спецназом Вооруженных сил Франции в июне 2020 года.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ "Əl-Qaidə" başçısı haqqında məlumat verənə 7 milyon dollar təklif edir

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