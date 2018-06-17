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    США предъявили КНДР 47 требований

    Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ США предъявили Северной Корее требования по 47 пунктам для полной денуклеаризации. При этом если Пхеньян эти требования не выполнит, то санкции сняты не будут. Об этом в интервью телеканалу NHK заявил глава японского МИД Таро Коно, сообщает Report. 

    "Госсекретарь США Майкл Помпео во время своего визита в Пхеньян довёл до сведения Северной Кореи, что США включают в термин "полная денуклеаризация" ликвидацию в проверяемой и необратимой форме ядерного и других видов оружия массового уничтожения — химического, биологического, а также ракет и всех соответствующих объектов", - отметил он.

    Напомним, 12 июня лидеры США и КНДР провели историческую встречу в Сингапуре. На ней они подписали совместный документ, речь в котором идёт в том числе о готовности Пхеньяна пойти на полную денуклеаризацию.

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