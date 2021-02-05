США повысят лимит на прием беженцев

Соединенные Штаты повысят лимит на прием беженцев до 125 тысяч человек в год.

Соединенные Штаты повысят лимит на прием беженцев до 125 тысяч человек в год.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом выступая с программной речью по внешней политике в госдепартаменте заявил президент США Джо Байден.

"Сегодня я одобрю исполнительный указ, который начнет тяжелую работу по восстановлению нашей программы приема беженцев, чтобы помочь беспрецедентной нужде в этой программе в глобальном масштабе", - сказал Байден.

"Этот исполнительный указ позволит нам вновь поднять прием беженцев до 125 тысяч человек в первом же финансовом году администрации", - заявил Байден.

При экс-президенте Дональде Трампе США практически перестали принимать беженцев, установив на 2021 год лимит в 15 тысяч человек. Кроме того, де-факто беженцев практически не принимают из-за пандемии коронавируса.