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США повышают пошлины на китайские товары на сумму $18 млрд в год

США повышают пошлины на китайские товары на сумму $18 млрд в год Администрация президента США Джо Байдена анонсировала повышение пошлин на ввоз в страну широкого круга китайских товаров, включая электромобили, полупроводниковые компоненты, аккумуляторы, солнечные панели и минеральное сырье.
Другие страны
14 мая 2024 г. 14:58
США повышают пошлины на китайские товары на сумму $18 млрд в год

Администрация президента США Джо Байдена анонсировала повышение пошлин на ввоз в страну широкого круга китайских товаров, включая электромобили, полупроводниковые компоненты, аккумуляторы, солнечные панели и минеральное сырье.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сообщение Белого дома.

Согласно информации, в общей сложности увеличение пошлин в 2024-2026 гг. коснется товаров китайского экспорта на сумму порядка 18 млрд долларов в год.

"Наиболее существенно – в 4 раза – вырастут пошлины на ввоз в Штаты китайских электромобилей. Они увеличатся до 100% с нынешних 25% в 2024 году.

Пошлины для китайских полупроводниковых компонентов с 2025 года будут подняты до 50% с 25%", - говорится в сообщении.

Вашингтон увеличит пошлины на ввоз из Китая литий-ионных аккумуляторов для электромобилей в 2024 году до 25% с 7,5%, при этом для литий-ионных батарей, предназначенных для других целей, тарифы будут подняты аналогичным образом в 2026 году, также предполагается увеличение пошлин для причальных контейнерных кранов и некоторых видов медицинских изделий, включая средства индивидуальной защиты, и т.д.

Принимаемые меры "позволят гарантировать, что исторические инвестиции в создание рабочих мест, предпринятые администрацией Байдена, не будут подорваны наплывом несправедливо дешевых китайских товаров из Китая", заявила глава Национального экономического совета (NEC) Лейл Брейнард.

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Версия на английском языке Biden raises tariffs on $18B of Chinese imports: EVs, solar panels, batteries and more

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