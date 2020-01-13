США потребовали у Китая отказаться от иранской нефти

США намерены добиться от китайских властей прекращения поставок нефти из Ирана в КНР.

Как передает Report, об этом сообщил министр финансов США Стивен Мнучин в эфире телеканала Fox News.

По его словам, около 70% своей нефти Иран экспортирует в Китай, а на полученные деньги, в частности, "финансирует террористические группировки на Ближнем Востоке".

Тем не менее эти доходы от продажи горючего "очень малы", поскольку Вашингтон своими санкциями уменьшил долю продажи иранской нефти более чем на 95%.

Кроме того, Мнучин утверждает, что на данный момент американское правительство ведет переговоры с китайскими властями о полном прекращении поставок нефти из Ирана в КНР.

"Они (власти Китая) отрезали все государственные компании от покупки нефти. И мы тесно сотрудничаем с ними, чтобы убедиться, что они прекратили все дополнительные нефтяные операции", - заявил министр.

2 декабря Иран сообщил, что продолжает экспортировать нефть, несмотря на действующие санкции США.

12 января Госдеп заявил о намерении Вашингтона дипломатически и экономически изолировать Иран.