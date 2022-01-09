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США потребовали у Казахстана объяснений по обращению за помощью к ОДКБ

США потребовали у Казахстана объяснений по обращению за помощью к ОДКБ США просят у Казахстана разъяснений по поводу того, почему власти приняли решение обратиться за помощью в ОДКБ для стабилизации обстановки в стране.
Другие страны
9 января 2022 г. 20:49
США потребовали у Казахстана объяснений по обращению за помощью к ОДКБ

США просят у Казахстана разъяснений по поводу того, почему власти приняли решение обратиться за помощью в ОДКБ для стабилизации обстановки в стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен.

"У нас есть реальные вопросы о том, почему они оказались вынуждены обратиться в эту организацию, в которой главенствует Россия. Мы просим разъяснений по этому поводу. Но, что сейчас наиболее важно - это то, чтобы все сейчас решалось мирным путем и при уважении прав тех, кто желает, чтобы их голоса были услышаны", - сказал Блинкен в интервью телеканалу CNN.

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