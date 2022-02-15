США потребовали у Гондураса ареста и экстрадиции экс-президента Эрнандеса

США направили Гондурасу запрос на арест и экстрадицию экс-президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса.

США направили Гондурасу запрос на арест и экстрадицию экс-президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press.

Верховный суд Гондураса созвал экстренное заседание во вторник, чтобы выбрать судью, который рассмотрит возможность ареста экс-президента и вопрос об его экстрадиции в США.

В ночь на вторник, согласно агентству, дом Эрнандеса окружило большое количество полицейских и сотрудников спецназа.

Эрнандес покинул свой пост 27 января 2022 года. В тот же день он был приведен к присяге как представитель Гондураса в Центральноамериканском парламенте. Таким образом, по словам адвоката экс-президента, у Эрнандеса имеется иммунитет должностного лица.

Прокуратура США, между тем, неоднократно обвиняла Эрнандеса по делу о наркоторговле, открытом в отношении его брата. Сам Эрнандес все обвинения отвергал.