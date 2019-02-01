США потребовали от Сирии более $300 млн за гибель американской журналистки

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Суд США признал сирийские власти ответственными за смерть американской журналистки Мэри Колвин и обязал Дамаск выплатить более $300 млн её семье в качестве компенсации.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, по мнению американского судьи, сирийские военные умышленно нанесли артиллерийский удар в 2012 году по тому району города Хомс, где в этот момент работали и жили погибшие при обстреле Мэри Колвин и французский фотограф Реми Ошлик.

Как отметила судья, она решила, что работники СМИ были целью этой атаки.

В решении судьи говорится, что она удваивает обычную компенсацию для родственников жертв до $302 млн в связи с характером гибели Колвин, а также основываясь на других судебных прецедентах.

Ранее президент Сирии Башар Асад заявлял, что Колвин прибыла в страну нелегально, а её смерть являлась случайностью.