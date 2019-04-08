США потребовали от сил Хафтара немедленно прекратить наступление на Триполи

США требуют от подразделений маршала Халифы Хафтара немедленно прекратить наступление на ливийскую столицу Триполи, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Об этом Report передает со ссылкой на РИА Новости.

"Все вовлеченные стороны ответственны за срочную деэскалацию ситуации", - добавил он.

По его словам, "одностороннее военное наступление на Триполи ставит под угрозу жизни гражданских лиц и подрывает перспективы лучшего будущего для всех ливийцев".

Помпео подчеркнул, что, по мнению США, у конфликта нет военного решения. "Поэтому Соединенные Штаты вместе с партнерами на международной арене продолжают оказывать давление на ливийских лидеров с тем, чтобы те вернулись к политическим переговорам при посредничестве спецпредставителя генсека ООН Гассана Саляме. Политическое решение — единственный путь к объединению страны", - заключил госсекретарь.

Ранее силы маршала Хафтара, базирующиеся на востоке страны, начали наступление на Триполи, где базируется международно признанное правительство.

После свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии начался политический кризис. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.