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США потребовали более тщательного расследования происхождения COVID-19

США потребовали более тщательного расследования происхождения COVID-19 США продолжат добиваться более тщательного международного расследования обстоятельств возникновения коронавируса с участием Китая, которое будет прозрачным и основано на фактах.
Другие страны
26 мая 2021 г. 23:06
США потребовали более тщательного расследования происхождения COVID-19

США продолжат добиваться более тщательного международного расследования обстоятельств возникновения коронавируса с участием Китая, которое будет прозрачным и основано на фактах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, cоответствующее заявление сделала в среду на брифинге для журналистов заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, расследование необходимо для того, чтобы "положить конец нынешней пандемии и предотвратить их возникновение в будущем". "Мы будем продолжать добиваться более тщательного многостороннего расследования обстоятельств появления вируса в Китае, - отметила Жан-Пьер. - Мы также продолжим добиваться от Китая участия во всеобъемлющем прозрачном и основывающемся на фактах международном расследовании, в рамках которого был бы обеспечен доступ для установления происхождения вируса, который забрал более 3 млн жизней по всему миру".

Кроме того, администрация США считает, что Китай недостаточно открыто сотрудничал с международными экспертами для того, чтобы в полной мере расследовать обстоятельства появления коронавируса нового типа, отметила Жан-Пьер.

"Китай не был достаточно прозрачным... Мы давно говорили, что Китай должен предоставить более полный доступ к лаборатории в Ухане, более открыто сотрудничать с ведущими расследование учеными, и мы полагаем, что они (КНР) просто не соответствовали этим стандартам", - сказала она.

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