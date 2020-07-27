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США потратят еще триллион долларов на спасение экономики

США потратят еще триллион долларов на спасение экономики Сенаторы от Республиканской партии намерены представить проект нового пакета мер для спасения американской экономики в размере одного триллиона долларов
Другие страны
27 июля 2020 г. 00:19
США потратят еще триллион долларов на спасение экономики

Сенаторы от Республиканской партии намерены представить проект нового пакета мер для спасения американской экономики в размере одного триллиона долларов.

Как передает Report со ссылкой на Associated Press, об этом рассказал министр финансов США Стивен Мнучин.

По его словам, предложенная инициатива получила поддержку Белого дома. Сейчас в проекте прорабатываются только технические вопросы, уточнил министр. "Внутри пакета на один триллион есть наиболее приоритетные и срочные вещи", — сказал Мнучин, добавив, что еще необходимо решить спорные вопросы с демократами. Он отметил, что из-за их позиции в проект, вероятно, не войдет предложение о сокращении налога на заработную плату.

При этом глава Минфина рассказал, что в пакет мер включены новые выплаты американским семьям. Министр уточнил, что прямые выплаты в размере 1,2 тысячи долларов будут основаны на той же формуле, что и в предыдущем законопроекте по стимулированию экономики. То есть граждане, зарабатывающие до 75 тысяч долларов, получат выплату полностью, а зарабатывающие больше 100 тысяч не получат от государства ничего. Лица с доходом от 75 тысяч до 100 тысяч долларов получат меньше 1,2 тысячи долларов, точная сумма будет рассчитана, исходя из заработка каждого конкретного американца.

В марте в США было достигнуто соглашение о выделении двух триллионов долларов на поддержку экономики на фоне пандемии коронавируса. Согласно плану, деньги пойдут на помощь бизнесу, поддержку больниц и других поставщиков медицинских услуг, а также на оборудование и необходимые материалы. Помимо этого средства были направлены властям штатов.

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