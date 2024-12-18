США потратят $1,22 млрд долларов на военную помощь Украине

Администрация президента США Джо Байдена намерена потратить $1,22 млрд на военную помощь Украине к концу 2024 года.

Администрация президента США Джо Байдена намерена потратить $1,22 млрд на военную помощь Украине к концу 2024 года.

Как передает Report, об этом сообщает издание Defense One со ссылкой на неназванного американского чиновника.

"Администрация намерена использовать $1,22 млрд, оставшиеся в рамках "Инициативы содействия безопасности Украины" (она позволяет закупать на открытом рынке новые вооружения и боеприпасы для ВСУ), к концу года", - сообщило издание.

По словам чиновника, у Пентагона есть еще оружие и оборудование на $5,6 млрд, которые могут быть переданы Украине в рамках указанной инициативы. Однако вопрос предоставления части этих средств будет рассматриваться уже новой администрацией президента США.