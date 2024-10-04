США потратят $1,2 млрд на пополнение арсеналов после атак Ирана

Около $1,2 млрд потребуется Пентагону, чтобы обслуживать военные корабли, развернутые для операций в Красном море, и пополнить запасы ракет, которые использовались для отражения атак Ирана и мятежного йеменского движения "Ансар Аллах".

Около $1,2 млрд потребуется Пентагону, чтобы обслуживать военные корабли, развернутые для операций в Красном море, и пополнить запасы ракет, которые использовались для отражения атак Ирана и мятежного йеменского движения "Ансар Аллах".

Как передает Report , об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на бюджетную документацию.

Отмечается, что $300 млн уйдут на "незапланированное техническое обслуживание десантного корабля ВМС США USS Bataan и кораблей авианосной ударной группы Eisenhower, которые проводили операции в Красном море".

Кроме того, американское оборонное ведомство запрашивает $276 млн на приобретение дополнительных баллистических ракет SM-6 и $57,3 млн для покупки крылатых ракет Tomahawk.

Этот запрос связан с "расходами министерства обороны в зоне ответственности Центрального командования Вооруженных сил США в связи с ситуацией в Израиле или враждебными действиями в регионе, имеющими прямое отношение к ситуации в Израиле", цитирует агентство один из документов.