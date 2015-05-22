​США потратило на военные операции в Ираке и Сирии более 2 млрд. долларов

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Расходы США на проведение военных операций против боевиков группировки "Исламское государство" в Ираке и Сирии, по состоянию на 9 апреля, составили 2,1 млрд. долларов, сообщил представитель Пентагона Стив Уоррен.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", возглавляемая США коалиция начала авиаудары по позициям ИГ в Ираке в августе прошлого года, а в следующем месяце аналогичная кампания была развернута в Сирии.

Уоррен также уточнил, что две тысячи ручных противотанковых гранатометов AT-4 будут поставлены в Ирак уже на следующей неделе, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. Ранее представитель госдепа сообщал, что речь идет о тысяче таких систем. Ожидается, что противотанковое оружие станет эффективным средством в борьбе против заминированных автомобилей, которые широко используют боевики.