США потратили рекордные 17,9 млрд долларов на военную помощь Израилю за год

США потратили рекордные 17,9 млрд долларов на военную помощь Израилю с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке 7 октября 2023 года.

США потратили рекордные 17,9 млрд долларов на военную помощь Израилю с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке 7 октября 2023 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Associated Press.

В докладе в рамках проекта "Затраты на войну" университета Брауна сказано о том, что Израиль стал крупнейшим в истории реципиентом американской военной помощи, получив от Вашингтона всего с 1959 года 251,2 млрд долларов, а выделенная с 7 октября 2023 года сумма в 17,9 млрд долларов стала самым большим объемом военной помощи.

В этот пакет вошло военное финансирование, продажа оружия и передача подержанного оборудования. Большая часть американского оружия, поставленного за год, - это широкая номенклатура боеприпасов - от артиллерийских снарядов до противобункерных бомб.

Отмечается, что еще 4,86 млрд долларов ушло на расширение масштабов военных операций США в регионе, в том числе на кампанию по защите торговых судов от атак со стороны хуситов из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах".