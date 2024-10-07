О нас

США потратили рекордные 17,9 млрд долларов на военную помощь Израилю за год

США потратили рекордные 17,9 млрд долларов на военную помощь Израилю за год США потратили рекордные 17,9 млрд долларов на военную помощь Израилю с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке 7 октября 2023 года.
Другие страны
7 октября 2024 г. 11:29
США потратили рекордные 17,9 млрд долларов на военную помощь Израилю за год

США потратили рекордные 17,9 млрд долларов на военную помощь Израилю с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке 7 октября 2023 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Associated Press.

В докладе в рамках проекта "Затраты на войну" университета Брауна сказано о том, что Израиль стал крупнейшим в истории реципиентом американской военной помощи, получив от Вашингтона всего с 1959 года 251,2 млрд долларов, а выделенная с 7 октября 2023 года сумма в 17,9 млрд долларов стала самым большим объемом военной помощи.

В этот пакет вошло военное финансирование, продажа оружия и передача подержанного оборудования. Большая часть американского оружия, поставленного за год, - это широкая номенклатура боеприпасов - от артиллерийских снарядов до противобункерных бомб.

Отмечается, что еще 4,86 млрд долларов ушло на расширение масштабов военных операций США в регионе, в том числе на кампанию по защите торговых судов от атак со стороны хуситов из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке US spends record $17.9B on military aid to Israel since last October 7
Версия на азербайджанском языке ABŞ bir il ərzində İsrailə hərbi yardım üçün 17,9 milyard dollar xərcləyib

Самое читаемое

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
3 октября 2024 г. 13:05
Футболист Реала Карвахаль получил травму крестообразной связки колена
Футболист "Реала" Карвахаль получил травму крестообразной связки колена
6 октября 2024 г. 09:21
Президент Азербайджана: Трагедия пропавших без вести лиц является одним из тяжких последствий агрессии Армении
Президент Азербайджана: Трагедия пропавших без вести лиц является одним из тяжких последствий агрессии Армении
2 октября 2024 г. 12:30
В Азербайджане в связи с ожидаемым сильным ветром объявлено желтое предупреждение
В Азербайджане в связи с ожидаемым сильным ветром объявлено желтое предупреждение
6 октября 2024 г. 14:22
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
1 октября 2024 г. 12:49
Завтра в Баку воздух прогреется до 26 градусов тепла
Завтра в Баку воздух прогреется до 26 градусов тепла
6 октября 2024 г. 12:35
Иран нанес удары по двум базам ВВС Израиля и штаб-квартире израильской разведслужбы
Иран нанес удары по двум базам ВВС Израиля и штаб-квартире израильской разведслужбы
2 октября 2024 г. 03:20
Эрдоган: Турция может быть втянута в войну на Ближнем Востоке
Эрдоган: Турция может быть втянута в войну на Ближнем Востоке
1 октября 2024 г. 17:17
Гасанова: Азербайджан совместно с ООН активизирует участие молодежи в зеленой повестке
Гасанова: Азербайджан совместно с ООН активизирует участие молодежи в зеленой повестке
4 октября 2024 г. 13:36
В Иране вновь произошло землетрясение 
В Иране вновь произошло землетрясение 
4 октября 2024 г. 13:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi