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    США потратили на военную разведку в 2017 году 18,4 млрд долларов

    В следующем году военное ведомство запросило на эти цели 20,7 млрд долларов

    Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ США затратили на военную разведку 18,4 млрд долларов в завершившемся 30 сентября 2017 финансовом году.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Пентагон.

    Как отмечается в распространенном в четверг кратком заявлении, "бюджет на реализацию военной разведывательной программы, в том числе на зарубежные операции, составил 18,4 млрд долларов".

    Минобороны подчеркнуло, что "никакой другой информации, касающейся деталей этой программы или ее финансирования, предоставлено не будет по соображениям обеспечения национальной безопасности".

    В июне Пентагон объявил, что запросил у Конгресса США на 2018 финансовый год на военную разведку 20,7 млрд долларов.

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