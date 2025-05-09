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США потратили на удары по Йемену более $1 млрд

США потратили на удары по Йемену более $1 млрд Проведение массированных ударов по объектам йеменских хуситов из движения "Ансар Аллах" обошлось администрации президента США Дональда Трампа более чем в $1 млрд.
Другие страны
9 мая 2025 г. 06:08
США потратили на удары по Йемену более $1 млрд

Проведение массированных ударов по объектам йеменских хуситов из движения "Ансар Аллах" обошлось администрации президента США Дональда Трампа более чем в $1 млрд.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NBC News.

По его сведениям, эта сумма включает в себя как затраты на тысячи снарядов и ракет, выпущенных по территории Йемене, так и убытки из-за потери семи сбитых беспилотников и двух истребителей, затонувших в Красном море.

Американские военные, указывает телеканал, с середины марта использовали более 2 тыс. бомб и ракет, в том числе выпустили 75 крылатых ракет "Томагавк" (Tomahawk)

После обострения конфликта в секторе Газа в 2023 году хуситы предупредили, что будут обстреливать территорию Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива. Нападения прекратились после введения режима прекращения огня в палестинском анклаве в середине января 2025 года, однако после срыва перемирия в начале марта повстанцы заявили о возобновлении ударов по израильским судам в Красном море, а затем снова стали предпринимать попытки атаковать объекты на территории еврейского государства с помощью ракет.

США 15 марта начали наносить массированные удары по объектам хуситов, которые контролируют около трети территории Йемена. Как заявило Центральное командование ВС США, операция была направлена на защиту американских интересов и обеспечение свободы судоходства.

Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что хуситы согласились прекратить нападения на суда в Красном море, поэтому американские войска больше не будут наносить удары по объектам повстанцев на территории Йемена.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Yəmənə hücumlara 1 milyard dollardan çox pul xərcləyib

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