США потратили на помощь афганским военным 76 млрд долларов за 25 лет

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ За последние 25 лет Вашингтон вложил в общей сложности 76 миллиардов долларов в программы по поддержке афганских сил безопасности.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в докладе счетной палаты США.

Средства, в частности, пошли на поставки 600 тысяч единиц огнестрельного оружия, 76 тысяч транспортных средств, 208 вертолетов.

Кроме того, военные Афганистана получили около 30 тысяч приборов для обезвреживания взрывных устройств и 16 тысяч аппаратов для ведения разведывательной дельности, в том числе беспилотников.