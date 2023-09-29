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США потратили на ликвидацию химоружия более 50 млрд долларов

США потратили на ликвидацию химоружия более 50 млрд долларов Ликвидация задекларированных запасов химического оружия обошлась США более чем в $50 млрд долларов.
Другие страны
29 сентября 2023 г. 20:04
США потратили на ликвидацию химоружия более 50 млрд долларов

Ликвидация задекларированных запасов химического оружия обошлась США более чем в $50 млрд долларов.

Как передает Report, об этом заявил заместитель помощника министра обороны США Кингстон Риф в ходе онлайн-мероприятия Ассоциации по контролю над вооружениями.

"Общая стоимость всей программы химической демилитаризации и ликвидации 30,6 тыс. тонн агентов составляет примерно 38 млрд долларов. Стоимость дополнительной программы, в рамках которой в Колорадо и Кентукки были уничтожены последние 10% запасов химоружия, составила примерно 14 млрд", - сказал он.

Риф добавил, что после завершения процесса ликвидации химоружия США демонтируют объекты, где производилось его уничтожение. "Закрытие объектов по ликвидации потребует три-четыре года и около $2 млрд", - отметил он.

Президент США Джо Байден 7 июля 2023 года объявил о завершении ликвидации задекларированных запасов американского химического оружия. Запасы США на момент присоединения к конвенции оценивались в 31,5 тыс. тонн.

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