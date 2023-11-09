США потратили 96% средств, выделенных на помощь Украине

Администрация президента США Джо Байдена израсходовала около 96% финансовых средств, которые были выделены на помощь Украине.

Администрация президента США Джо Байдена израсходовала около 96% финансовых средств, которые были выделены на помощь Украине.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Если рассматривать все средства, более 60 миллиардов долларов, которые мы выделили на помощь Украине с начала боевых действий, то мы истратили около 96%. Речь идет о деньгах не только на военную помощь, но и на финансово-экономическую поддержку, и гуманитарную помощь", - рассказал Кирби.

По его словам, США также израсходовали свыше 90% средств, которые были выделены именно на военную помощь. "Теперь перед началом зимы у Министерства обороны США осталось около 1,1 миллиарда долларов на помощь Киеву", - добавил он.