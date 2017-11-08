США потратили 4,3 трлн долларов на военные операции в Ираке, Сирии, Афганистане и Пакистане

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ США с 2001 года потратили 4,3 трлн долларов на военные операции в Ираке, Сирии, Афганистане и Пакистане, а также на усиление национальной безопасности и помощь ветеранам.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в исследовании института Уотсона Брауновского университета.

Согласно исследованию, в 2017 финансовом году общая сумма средств, потраченных на военные операции, безопасность и помощь ветеранам с 2001 года, достигла 4,3 трлн долларов.

По оценкам ученых, в 2018 финансовом году, который начался в США 1 октября 2017 года, эта цифра увеличится до 5,6 трлн.

Таким образом, согласно подсчету военные расходы США обошлись каждому американскому налогоплательщику почти в 23,4 тыс. долларов.

Отметим, что в опубликованном ранее документе Пентагона, общие расходы на военные операции США с 2001 года оцениваются в 1,52 трлн долларов.