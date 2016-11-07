США потеряли в боях за Мосул 16 человек убитыми и 27 ранеными

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Потери американских военнослужащих в ходе идущей уже две недели операции по взятию иракского Мосула, занятыми боевиками террористической организации ИГИЛ, составили 16 человек убитыми и 27 ранеными.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщил военно-дипломатический источник в Москве.

"За первые две недели проведения наземной военной операции по взятию Мосула погибло 16 американских военнослужащих, еще 27 получили различные ранения. Большинство случаев гибели и ранения военнослужащих являются следствием подрыва на фугасах, артиллерийских и минометных обстрелов", - сказал собеседник агентства.

По его словам, отмечены случаи гибели военнослужащих в результате слабой координации действий авиации и подразделений спецназа.

"Так, двое военнослужащих спецподразделений погибли в результате нанесения авиударов по пригороду Мосула американскими самолетами B-52H", - отметил источник.

Он подчеркнул, что за две недели, прошедших с момента начала операции, силы коалиции не добились сколько-нибудь значимых успехов в Мосуле.