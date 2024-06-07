США потенциально готовы рассмотреть с КНР идеи по неприменению первым ядерного оружия

Соединенные Штаты готовы рассмотреть предложения Китая по неприменению первыми ядерного оружия, однако ждут от Пекина большей конкретики по этой тематике.
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"Если КНР заинтересована в том, чтобы сделать через соответствующие каналы предложение по договору о неприменении ядерного оружия первыми, мы будем рады их выслушать, - сказал он, выступая на ежегодном заседании вашингтонской Ассоциации по контролю над вооружениями. - Сложно сказать, насколько реально данное предложение, так как это было своего рода побочным вопросом на Конференции по разоружению, каких-либо дальнейших дипломатических шагов не последовало".