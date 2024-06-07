США потенциально готовы рассмотреть с КНР идеи по неприменению первым ядерного оружия

Соединенные Штаты готовы рассмотреть предложения Китая по неприменению первыми ядерного оружия, однако ждут от Пекина большей конкретики по этой тематике.

Соединенные Штаты готовы рассмотреть предложения Китая по неприменению первыми ядерного оружия, однако ждут от Пекина большей конкретики по этой тематике.

Как передает Report , об этом сообщил специальный помощник президента США, старший директор по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Совете национальной безопасности Белого дома Пранай Вадди.

"Если КНР заинтересована в том, чтобы сделать через соответствующие каналы предложение по договору о неприменении ядерного оружия первыми, мы будем рады их выслушать, - сказал он, выступая на ежегодном заседании вашингтонской Ассоциации по контролю над вооружениями. - Сложно сказать, насколько реально данное предложение, так как это было своего рода побочным вопросом на Конференции по разоружению, каких-либо дальнейших дипломатических шагов не последовало".