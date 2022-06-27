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США поставят в Украину системы ПРО средней и большой дальности

США поставят в Украину системы ПРО средней и большой дальности Соединенные Штаты готовы поставить в Украину системы противоракетной обороны (ПРО) средней и большой дальности.
Другие страны
27 июня 2022 г. 05:41
США поставят в Украину системы ПРО средней и большой дальности

Соединенные Штаты готовы поставить в Украину системы противоракетной обороны (ПРО) средней и большой дальности.

Как передает Report, об этом сообщила со ссылкой на источники телекомпания CNN.

По ее сведениям, в течение недели Вашингтон объявит о том, что закупил соответствующие продвинутые системы класса "земля - воздух" и передаст их Киеву. Помимо этого, ожидается публикация информации о поставках контрбатарейных радаров и дополнительных артиллерийских снарядов.

Телекомпания отмечает, что Киев уже давно просил западные страны о поставках передвижных зенитных ракетных комплексов NASAMS, которые могут поражать цели на расстоянии до 160 км, однако для их освоения потребуется дополнительное обучение.

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