США поставят Тайваню около 1 тыс. беспилотников-камикадзе

США и Тайвань заключили контракты на поставку около 1 тыс. дронов-камикадзе Switchblade 300 и ALTIUS 600M-V за $163,7 млн.

США и Тайвань заключили контракты на поставку около 1 тыс. дронов-камикадзе Switchblade 300 и ALTIUS 600M-V за $163,7 млн.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Центральное информационное агентство острова.

По его данным, информация о двух контрактах была опубликована на сайте о закупках властей Тайваня. Первый из них общей стоимостью $54 млн предусматривает поставку противопехотных дронов. Как отмечает агентство, речь идет о 720 барражирующих боеприпасах Switchblade 300. Они должны быть переданы тайваньской армии до конца ноября 2029 года.

Второй контракт стоимостью $109,7 млн предусматривает поставку беспилотников для поражения бронетехники. По данным агентства, речь идет о 291 дроне ALTIUS 600M-V. По условиям соглашения, они будут переданы армии Тайваня к концу 2027 года.