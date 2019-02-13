США поставят ракетные системы и расширят свое присутствие в Польше

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Соединенные Штаты и Польша заключили договор, по которому Вашингтон поставит в Варшаву ракетные системы HIMARS, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

В церемонии подписания соглашения участвовали вице-президент США Майкл Пенс, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и министр национальной обороны Мариуш Блащак.

Согласно договору польская сторона получит 20 ракетных пусковых установок HIMARS вместе с учебным и логистическим пакетами и боеприпасами. Стоимость контракта оценивается в 414 млн долларов США.

В свою очередь посол США в Варшаве Джорджетт Мосбахер заявила, что Вашингтон планирует увеличить численность войск в Польше, причем речь идет о "значительном" увеличении количества военных из США, счет которых идет на "сотни".

По словам американского посла, увеличение числа американских военных в Польше не связано с созданием базы США.