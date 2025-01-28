США поставят Польше противорадиолокационные ракеты

Подписан контракт на поставку в Войско Польское противорадиолокационных ракет AGM-88G AARGM-Er.

США и Польша подписали контракт на поставку польским ВВС противорадиолокационных ракет AGM-88G AARGM-Er.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Минобороны Польши.

"Соглашение было заключено между Государственным казначейством - министерством национальной обороны и правительством США. Его предметом является поставка более 200 ракет AGM-88G AARGM-ER (Advanced Anti-Radiation Guided Missiles - Extended Range), самонаводящихся на источник электромагнитного излучения", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, стоимость контракта составляет около $745 млн.

"Дальность поражения наземных целей составляет более 200 км", - сообщили в Минобороны.

Как прокомментировал соглашение глава ведомства Владислав Косиняк-Камыш, сегодняшнее соглашение является огромным шагом вперед с точки зрения потенциала польских ВВС. По его словам, закупка ракет AGM-88G позволит в полной мере реализовать возможности польских пилотов и самолетов F-35.