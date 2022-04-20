США поставят на Украину разведывательный беспилотник RQ-20 Puma

Министерство обороны США заключило первый контракт в рамках "Инициативы содействия безопасности Украины". Это сделка на сумму 19,7 млн долларов США c компанией AeroVironment на поставку ВСУ разведывательных беспилотников с ручным запуском RQ-20 Puma.

Министерство обороны США заключило первый контракт в рамках "Инициативы содействия безопасности Украины". Это сделка на сумму 19,7 млн долларов США c компанией AeroVironment на поставку ВСУ разведывательных беспилотников с ручным запуском RQ-20 Puma.

Как передает Report, об этом сообщает портал Defense News .

Контракт включает поставку собственно БЛА, пакета запасных частей, материально-техническую поддержку подрядчика и обучение украинских военнослужащих. Работы должны быть завершены к 30 мая. Число беспилотников, которые должны быть предоставлены Киеву, не называется.

Согласно информационному бюллетеню компании, беспилотник имеет дальность действия около 12 миль, а его батарея обеспечивает более трех часов полета. Он имеет размах крыльев около 9 футов и весит 14 фунтов. БЛА оснащен электрооптической и инфракрасной камерой и осветителем на механическом карданном подвесе. Дрон может осуществлять исключительно разведывательные функции.