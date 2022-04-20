О нас
Аудио новости

США поставят на Украину разведывательный беспилотник RQ-20 Puma

США поставят на Украину разведывательный беспилотник RQ-20 Puma Министерство обороны США заключило первый контракт в рамках "Инициативы содействия безопасности Украины". Это сделка на сумму 19,7 млн долларов США c компанией AeroVironment на поставку ВСУ разведывательных беспилотников с ручным запуском RQ-20 Puma.
Другие страны
20 апреля 2022 г. 23:22
США поставят на Украину разведывательный беспилотник RQ-20 Puma

Министерство обороны США заключило первый контракт в рамках "Инициативы содействия безопасности Украины". Это сделка на сумму 19,7 млн долларов США c компанией AeroVironment на поставку ВСУ разведывательных беспилотников с ручным запуском RQ-20 Puma.

Как передает Report, об этом сообщает портал Defense News.

Контракт включает поставку собственно БЛА, пакета запасных частей, материально-техническую поддержку подрядчика и обучение украинских военнослужащих. Работы должны быть завершены к 30 мая. Число беспилотников, которые должны быть предоставлены Киеву, не называется.

Согласно информационному бюллетеню компании, беспилотник имеет дальность действия около 12 миль, а его батарея обеспечивает более трех часов полета. Он имеет размах крыльев около 9 футов и весит 14 фунтов. БЛА оснащен электрооптической и инфракрасной камерой и осветителем на механическом карданном подвесе. Дрон может осуществлять исключительно разведывательные функции.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ABŞ Ukraynaya "RQ-20 Puma" pilotsuz təyyarəsi verəcək

Другие новости из категории

США ввели новый пакет санкций против России
США ввели новый пакет санкций против России
20 апреля 2022 г. 22:03
В НАТО допускают участие в обеспечении эвакуации людей из Мариуполя
В НАТО допускают участие в обеспечении эвакуации людей из Мариуполя
20 апреля 2022 г. 21:19
Зеленский призвал ЕС к полному эмбарго на нефть и газ из России
Зеленский призвал ЕС к полному эмбарго на нефть и газ из России
20 апреля 2022 г. 20:07
ЕС выделит Украине дополнительные 1,5 млрд евро военной помощи
ЕС выделит Украине дополнительные 1,5 млрд евро военной помощи
20 апреля 2022 г. 19:20
Латвия планирует отказаться от российского газа со следующего года
Латвия планирует отказаться от российского газа со следующего года
20 апреля 2022 г. 18:56
Подоляк: Мир будет все более интенсивно атаковать Россию санкциями
Подоляк: Мир будет все более интенсивно атаковать Россию санкциями
20 апреля 2022 г. 18:13
Великобритания на этой неделе может ввести новые санкции против России
Великобритания на этой неделе может ввести новые санкции против России
20 апреля 2022 г. 17:30
Кипр собирается лишить своего гражданства еще четырех россиян
Кипр собирается лишить своего гражданства еще четырех россиян
20 апреля 2022 г. 17:10
Пять человек погибли из-за взрыва метана в шахте на юго-западе Польши
Пять человек погибли из-за взрыва метана в шахте на юго-западе Польши
20 апреля 2022 г. 16:44
ЕС предлагает прекратить импорт из РФ ядерного топлива, запретить новостные каналы
ЕС предлагает прекратить импорт из РФ ядерного топлива, запретить новостные каналы
20 апреля 2022 г. 16:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi