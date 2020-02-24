США поставят Индии военную технику на 3 млрд долларов

Соединенные Штаты поставят Индии военные вертолеты и другую боевую технику на общую сумму 3 млрд. долларов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент США Дональд Трамп на выступлении вместе с индийским премьер-министром Нарендрой Моди в штате Гуджарат в Индии, где он находится с официальным визитом.

"Я с радостью хочу объявить, что завтра (25 февраля – ред.) наши представители подпишут сделки на поставку Вооруженным силам Индии боевых вертолетов и другого оборудования на общую сумму 3 млрд. долларов США", - заявил Д.Трамп, что США готовы поставлять Индии самые лучшие и современные вооружения.

По его словам, по мере развития оборонного сотрудничества между Вашингтоном и Нью-Дели США рассчитывают предоставить Индии военную технику, являющуюся "одной из самых лучших и грозных мире".

"Мы делаем величайшее оружие. Мы делаем лучшее и сотрудничаем сейчас с Индией", - отметил Д.Трамп.