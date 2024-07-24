США поставят Польше первую партию вертолетов Apache до конца 2024 года

Польша получит первую партию закупленных в США ударных вертолетов Apache АН-64 до конца 2024 года.

Польша получит первую партию закупленных в США ударных вертолетов Apache АН-64 до конца 2024 года.

Как передает Report, об этом заявил в эфире телеканала Polsat заместитель председателя Польского агентства по вооружениям Роберт Фромхольц.

"Несмотря на длительные переговоры, <...> первые Apache АН-64 будут доставлены в Польшу до конца 2024 года", - отметил он.

По его словам, последние офсетные сделки, а также сам контракт на поставку всех 96 вертолетов, которые Польша выразила намерение приобрести, будут подписаны с концернами Boeing и General Electric в ближайшие недели.