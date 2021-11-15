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США поставили в Украину порядка 80 тонн боеприпасов

США поставили в Украину порядка 80 тонн боеприпасов Соединенные Штаты поставили на Украину порядка 80 тонн боеприпасов в рамках одобренной в августе президентом Джо Байденом военной помощи в размере 60 млн долларов США.
Другие страны
15 ноября 2021 г. 04:42
США поставили в Украину порядка 80 тонн боеприпасов

Соединенные Штаты поставили на Украину порядка 80 тонн боеприпасов в рамках одобренной в августе президентом Джо Байденом военной помощи в размере 60 млн долларов США.

Как передает Report, об этом отметило посольство США на Украине.

"Украина получила из США примерно 80 тонн боеприпасов. Это была четвертая поставка в рамках дополнительной помощи по безопасности в размере 60 млн долларов США, которую президент Байден выделил Украине в августе, что демонстрирует поддержку Америкой стабильной, демократической и свободной Украины", - говорится в сообщении посольства в Twitter.

Президент США 27 августа распорядился выделить Украине 60 млн долларов США за счет средств Пентагона. Средства пошли на оборонные изделия и услуги Министерства обороны, а также на военное образование и подготовку. Этот пакет военной помощи Украине включает также противотанковые ракетные комплексы Javelin.

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