США поставили в Афганистан три вертолета Black Hawk

Соединенные Штаты предоставили армии Афганистана три вертолета Black Hawk.

Соединенные Штаты предоставили армии Афганистана три вертолета Black Hawk.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил пресс-секретарь афганских сил обороны и безопасности генерал Аджмал Омар Шинвари.

"В соответствии с обязательствами, взятыми во время недавнего визита президента в США, для оснащения афганских национальных сил обороны и безопасности три новых UH-60 Blackhawk доставлены героическим ВВС Афганистана сегодня из США", - написал Шинвари в Twitter.

Напомним, что ранее советник по национальной безопасности Афганистана Хамдулла Мохеб сообщал на пресс-конференции, что в ближайшее время США предоставят афганским ВВС семь вертолетов Black Hawk и что этот процесс будет продолжаться. Мохеб также заявил, что с прибытием боевых вертолетов ситуация на фронтах улучшится, и текущие проблемы будут лучше решаться с помощью авиационной техники.