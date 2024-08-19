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США поставили на Тайвань 13 зенитных комплексов Phalanx

США поставили на Тайвань 13 зенитных комплексов Phalanx Вооруженные силы Тайваня получили от США 13 новых корабельных зенитно-артиллерийских комплексов Mark 15 Phalanx Block 1B.
Другие страны
19 августа 2024 г. 10:19
США поставили на Тайвань 13 зенитных комплексов Phalanx

Вооруженные силы Тайваня получили от США 13 новых корабельных зенитно-артиллерийских комплексов Mark 15 Phalanx Block 1B.

Как передает Report, об этом сообщает Taipei Times.

Сообщается, что еще восемь таких систем будут переданы в 2025 году.

Как указал источник издания в вооруженных силах, объем сделки составил 10,16 млрд новых тайваньских долларов (около $314,67 млн). Зенитные комплексы уже установлены на корабли, что позволит повысить их оборонительные возможности против ракет, воздушных целей и катеров противника.

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