США поставили на Тайвань 13 зенитных комплексов Phalanx

Вооруженные силы Тайваня получили от США 13 новых корабельных зенитно-артиллерийских комплексов Mark 15 Phalanx Block 1B.
Как передает Report, об этом сообщает Taipei Times.
Сообщается, что еще восемь таких систем будут переданы в 2025 году.
Как указал источник издания в вооруженных силах, объем сделки составил 10,16 млрд новых тайваньских долларов (около $314,67 млн). Зенитные комплексы уже установлены на корабли, что позволит повысить их оборонительные возможности против ракет, воздушных целей и катеров противника.