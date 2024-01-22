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США посоветовали операторам Boeing 737 визуально проверять заглушки дверей

США посоветовали операторам Boeing 737 визуально проверять заглушки дверей Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) рекомендовало операторам самолетов Boeing 737-900ER визуально осматривать заглушки дверей.
Другие страны
22 января 2024 г. 09:04
США посоветовали операторам Boeing 737 визуально проверять заглушки дверей

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) рекомендовало операторам самолетов Boeing 737-900ER визуально осматривать заглушки дверей.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении FAA.

"В качестве дополнительного уровня безопасности Федеральное управление гражданской авиации рекомендует операторам самолетов Boeing 737-900ER визуально проверять заглушки средней двери, чтобы убедиться, что дверь надежно закреплена", - сказано в сообщении.

Пятого января у самолета Boeing 737 MAX 9 компании Alaska Airlines в воздухе выпала секция фюзеляжа и разгерметизировался пассажирский салон, FAA распорядилось приостановить эксплуатацию 171 такой машины для проведения срочных инспекций. Авиакомпания Alaska Airlines, на самолете которой случилось ЧП, первой приостановила эксплуатацию всех 65 своих Boeing 737 MAX 9.

Неприятности с самолетами Boeing в последние недели коснулись даже госсекретаря США Энтони Блинкена. При вылете из Давоса в государственном Boeing 737, куда уже успел сесть Блинкен вместе с сопровождением, обнаружилась утечка кислорода. Поломку оказалось невозможно устранить, и самолет был признан небезопасным для полета.

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