США после стрельбы на базе ВМС во Флориде вышлют 21 саудовского военного

Американские власти вышлют в понедельник из страны 21 военнослужащего Саудовской Аравии, проходящего подготовку в США, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как объявил на пресс-конференции в Вашингтоне министр юстиции, генеральный прокурор США Уильям Барр, данное решение принято по итогам проверки после стрельбы в штате Флорида, открытой подданным королевства в декабре прошлого года.

По словам министра, связи саудовских военных с какими-либо террористическими группами выявлены не были, однако в соцсетях 17 из них были выявлены "джихадистские или антиамериканские сообщения".

Кроме того, 15 военнослужащих из общего числа "имели определенный контакт с детской порнографией". Все это, по словам Барра, не является основанием для возбуждения уголовных дел на территории США.