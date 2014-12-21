США попросили Китай наказать северокорейских хакеров

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Администрация Соединенных Штатов обратилась в КНР за помощью в противостоянии северокорейским компьютерным взломщикам. Об этом пишет газета The New York Times.

Основная просьба США - помочь заблокировать "возможности КНДР проводить кибератаки". Эти возможности держатся на электронных коммуникациях Северной Кореи, которые находятся под контролем КНР.

Китайские власти пока не дали ответа на просьбу. Эксперты считают, что ответ будет отрицательным или его не будет вовсе, поскольку за последний год США и КНР многократно обвиняли друг друга в компьютерном шпионаже.

В конце ноября хакеры провели кибератаку против кинокомпании Sony Pictures. Компьютерные взломщики похитили еще не выпущенные фильмы корпорации, личные секреты голливудских знаменитостей, данные номеров соцстрахования 47 тыс. бывших и нынешних сотрудников компании.

Украден также сценарий следующего фильма бондианы и переписка сотрудников Sony Pictures, сообщает Report со ссылкой на Lenta.Ru.

Расследование по факту взлома компьютеров вели Федеральное бюро расследований и Министерство национальной безопасности США. ФБР официально обвинило КНДР в организации взлома, а Барак Обама пообещал их показательно наказать.