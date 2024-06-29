США попросили Катар стать посредником в переговорах между Израилем и "Хезболлах"

США обратились к Катару с просьбой помочь в урегулировании конфликта между ливанской партией "Хезболлах" и Израилем.

США обратились к Катару с просьбой помочь в урегулировании конфликта между ливанской партией "Хезболлах" и Израилем.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Washington Post.

Источники сообщают, что Катар, который выступал посредником на переговорах между Израилем и ХАМАС по перемирию в секторе Газа, получил просьбу от администрации Байдена помочь в снижения напряженности между "Хезболлах" и Израилем на израильско-ливанской границе.

Сотрудник пресс-службы "Хезболлах" заявил газете, что в случае временного прекращения огня в секторе Газа группировка ответит взаимностью в Ливане, как это уже случалось в ноябре во время недельной паузы в Газе. Однако он подчеркнул, что "Хезболлах" не согласится на более широкое соглашение, пока война в Газе полностью не прекратится.

Чиновник, присутствовавший на одной из личных встреч министра обороны Израиля Йоава Галанта с официальными американскими лицами, сообщил, что глава МО заявил об угрозе для Израиля со стороны Ирана и "Хезболлах". Галант выразил мнение, что Иран может "внезапно начать масштабную войну для уничтожения Израиля, что является преувеличением и не соответствует данным [американской] разведки", - приводит газета слова чиновника.