США попросили Израиль сдерживать реакцию на признание Иерусалима столицей

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Госдепартамент США обратился к властям Израиля с просьбой сдерживать реакцию на признание Иерусалима столицей. Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом говорится в официальном документе американского внешнеполитического ведомства.

"Несмотря на то, что я признаю, что вы публично приветствуете данные новости, я прошу вас сдерживать ваш официальный ответ", - отмечается в заявлении Госдепа.

В нем также говорится о том, что американское руководство ожидает противодействие данному решению на Ближнем Востоке и по всему миру.