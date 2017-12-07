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    США попросили Израиль сдерживать реакцию на признание Иерусалима столицей

    Американское руководство ожидает противодействие данному решению на Ближнем Востоке и по всему миру

    Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Госдепартамент США обратился к властям Израиля с просьбой сдерживать реакцию на признание Иерусалима столицей. Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом говорится в официальном документе американского внешнеполитического ведомства.

    "Несмотря на то, что я признаю, что вы публично приветствуете данные новости, я прошу вас сдерживать ваш официальный ответ", - отмечается в заявлении Госдепа.

    В нем также говорится о том, что американское руководство ожидает противодействие данному решению на Ближнем Востоке и по всему миру.

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