США пообещали вывести из-под санкций военных Венесуэлы, которые поддержат Гуайдо

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ США намерены вывести из-под санкций высокопоставленных военных Венесуэлы, которые выразят поддержку лидеру оппозиции Венесуэлы Хуану Гуайдо, признанного Белым домом временным президентом страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, c таким заявлением помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон выступил в среду в Twitter.

"США рассмотрят снятие санкций с высокопоставленных военных Венесуэлы, которые выступят за демократию и признают законное с точки зрения конституции правительство президента Хуана Гуайдо. В противном случае они будут полностью исключены из международной финансовой системы. Делайте правильный выбор!" - написал Болтон.