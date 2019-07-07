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США пообещали ввести новые санкции против Ирана

США пообещали ввести новые санкции против Ирана

Госсекретарь США Майк Помпео пообещал новые санкции и изоляцию Ирану в ответ на развитие ядерной программы.

"Последнее расширение ядерной программы Ирана приведет к дальнейшей изоляции и санкциям. Страны должны восстановить давний стандарт полного отсутствия обогащения для ядерной программы Ирана", - написал Помпео в Twitter, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Режим Ирана, вооруженный ядерным оружием, будет представлять еще большую опасность для мира", - добавил госсекретарь.

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