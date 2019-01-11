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    США пообещали продолжить давление на венесуэльских чиновников

    Баку. 10 января. REPORT.AZ/ США продолжат отзывать визы и вводить ограничения в отношении действующих и бывших венесуэльских чиновников.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в четверг госсекретарь США Майк Помпео.

    "Мы… продолжим отзывать визы и вводить другие ограничения в отношении действующих и бывших чиновников и членов их семей, которые считаются ответственными или замешанными в нарушении прав человека, политической коррупции и подрыве верховенства демократии", - говорится в распространенном госдепартаментом заявлении Помпео в связи с новым президентским сроком Николаса Мадуро.

    Помпео также осудил "сегодняшнюю незаконную узурпацию власти" Мадуро.

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