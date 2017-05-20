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    США помогут Грузии в реформировании армии

    Министерство обороны Грузии опубликовало письмо главы американского оборонного ведомства© Flickr.com

    Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ США помогут Грузии в реформировании армии.

    Как передает Report, со ссылкой на Газета.ру, министерство обороны Грузии опубликовало письмо главы американского оборонного ведомства Джеймса Мэттиса с обещанием оказать поддержку в реформировании армии страны.

    «Департамент обороны готов оказать помощь Грузии в этом амбициозном процессе военной реформы», — написал он.

    Мэттис также подчеркнул, что считает крайне важной приверженность властей страны выбранному курсу и принципам.

    Ранее сообщалось, что премьер Грузии провел встречу с Трампом и Пенсом в Вашингтоне.

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