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Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ США помогут Грузии в реформировании армии.

Как передает Report, со ссылкой на Газета.ру, министерство обороны Грузии опубликовало письмо главы американского оборонного ведомства Джеймса Мэттиса с обещанием оказать поддержку в реформировании армии страны.

«Департамент обороны готов оказать помощь Грузии в этом амбициозном процессе военной реформы», — написал он.

Мэттис также подчеркнул, что считает крайне важной приверженность властей страны выбранному курсу и принципам.

Ранее сообщалось, что премьер Грузии провел встречу с Трампом и Пенсом в Вашингтоне.