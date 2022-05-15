США помогут Финляндии и Швеции, если на них нападут до вступления в НАТО

США смогут оказать необходимую поддержку Финляндии и Швеции в случае, если она потребуется им до их вступления в НАТО.

США смогут оказать необходимую поддержку Финляндии и Швеции в случае, если она потребуется им до их вступления в НАТО.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье в интервью BBC заявил пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби.

"Я не хочу обсуждать гипотетические возможности и строить предположения, поскольку причин для подобного нет", - сказал он, отвечая на вопрос о том, отправят ли США войска на помощь Швеции и Финляндии, если эти страны подвергнутся нападению до того, как официально станут членами НАТО.

"У Финляндии и Швеции очень современные вооруженные силы, с которыми нам комфортно сотрудничать. Мы регулярно проводим совместные учения. Если в период рассмотрения их заявок и процесса вступления в НАТО им понадобятся какие-либо дополнительные (военные возможности или поддержка, то мы в США уверены, что с обеими странами у нас тот уровень отношений, который позволит оказать им дополнительную поддержку, если она понадобится", - сказал представитель Пентагона.

Кирби также заявил, что присоединение к альянсу является суверенным правом Финляндии и Швеции и "ни одна страна не имеет права вето в этом вопросе". "Те заявления, которые звучат [по этому поводу] в России, вызывают обеспокоенность. Мы должны будем серьезно их изучить и воспринимать со всей серьезностью, однако не России решать, становиться ли Финляндии и Швеции союзниками в НАТО. Это выбор народов Финляндии и Швеции", - сказал он.