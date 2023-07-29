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США помогут Австралии разработать управляемые ракеты

США помогут Австралии разработать управляемые ракеты США помогут Австралии разработать управляемые ракетные системы залпового огня к 2025 году.
Другие страны
29 июля 2023 г. 21:46
США помогут Австралии разработать управляемые ракеты

США помогут Австралии разработать управляемые ракетные системы залпового огня к 2025 году.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, после того как первые лица двух стран пообещали взаимодействовать с Китаем, но и противостоять ему в случае необходимости, пишет.

Остин и госсекретарь США Энтони Блинкен находятся в штате Квинсленд для участия в ежегодном австралийско-американском министерском диалоге (AUSMIN).

"Мы реализуем ряд взаимовыгодных инициатив с австралийской оборонной промышленностью, включая обязательство помочь Австралии в производстве управляемых реактивных систем залпового огня к 2025 году", - сказал Остин на пресс-конференции.

По его словам, США также ускоряют доступ Австралии к приоритетным боеприпасам за счет упрощения процесса приобретения.

Австралия принимает у себя данную встречу высокого уровня впервые с 2019 года в связи с ограничениями из-за COVID-19.

Лейбористское правительство Австралии укрепляет военные связи с США, давним союзником, на фоне наращивания военной мощи в регионе со стороны более напористого Китая.

"Мы очень довольны теми шагами, которые предпринимаются в отношении создания в этой стране предприятия по производству управляемого оружия и боеприпасов", - заявил министр обороны Австралии Ричард Марлес.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Avstraliyaya idarə olunan raketlərin yaradılmasına kömək edəcək

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